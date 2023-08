John Wiley & Sons, Inc. se consacre à la recherche scientifique et à l'éducation axée sur la carrière. Les secteurs d'activité de la société sont la recherche, l'enseignement et les talents. Le segment Recherche fournit des publications scientifiques, techniques et médicales évaluées par les pairs, des plateformes de contenu et des services connexes aux universités, aux entreprises, aux gouvernements, aux sociétés académiques et aux chercheurs individuels. Le segment "Academic" fournit des ouvrages scientifiques, professionnels et éducatifs imprimés et numériques, des didacticiels numériques et des services de préparation aux examens, ainsi que la gestion de programmes de diplômes en ligne pour les universités. Les services du segment Talent comprennent la recherche, la formation et la préparation d'étudiants et de professionnels pour répondre aux besoins en compétences des carrières technologiques d'aujourd'hui et les placer dans de grandes entreprises et des agences gouvernementales. Il comprend également des évaluations (formation en entreprise) et des offres d'apprentissage en entreprise. La société est implantée aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde, au Sri Lanka et en Allemagne.