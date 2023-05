BAT nomme un nouveau PDG ; pas d'offre pour John Wood Group

(Alliance News) - Les bourses de Londres devraient ouvrir en hausse lundi, les investisseurs attendant la reprise des discussions reportées sur le plafond de la dette américaine.

Dimanche, le président Joe Biden a déclaré qu'il restait "optimiste" quant à la possibilité de trouver un accord avec ses adversaires républicains pour relever le plafond de la dette américaine et éviter un défaut de paiement, qui, selon son administration, aurait des conséquences "catastrophiques".

Les républicains du Congrès exigent des coupes budgétaires en échange du relèvement de la limite d'emprunt des États-Unis, alors que la Maison-Blanche insiste depuis des mois sur le fait que le crédit de la nation ne doit pas être négocié.

La sonnette d'alarme est tirée quant à la possibilité d'un premier défaut de paiement des États-Unis, l'incertitude planant sur la date à laquelle le gouvernement cesserait d'être en mesure de payer ses factures.

"Le suspense sur le plafond de la dette se poursuivra probablement jusqu'à la dernière minute, ce qui incitera les investisseurs à rester prudents et à rechercher la sécurité dans les obligations souveraines américaines à long terme et dans l'or", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

Au Royaume-Uni, British American Tobacco a promu son directeur financier au poste de directeur général. Apollo Management a décidé de ne pas proposer d'offre publique d'achat pour John Wood Group.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 33,0 points, soit 0,4 %, à 7 787,62

Hang Seng : en hausse de 2,0 % à 20 012,56

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,8% à 29 626,34

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,1% à 7 267,10

DJIA : clôture stable à 33 300,62

S&P 500 : clôture en baisse de 0,2% à 4 124,08

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,4% à 12 284,74

EUR : en hausse à 1,0869 USD (1,0857 USD)

GBP : hausse à 1,2475 USD (1,2465 USD)

USD : hausse à JPY136,18 (JPY135,39)

Or : hausse à 2 016,57 USD l'once (2 010,46 USD)

(Brent : en baisse à 73,91 USD le baril (74,87 USD)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de lundi sont encore à venir :

11:00 CEST Production industrielle de l'UE

08:00 CEST Prix de gros en Allemagne

11:00 BST Exportations et importations de biens de l'Irlande

La ministre britannique du commerce, Kemi Badenoch, s'envole pour la Suisse pour des discussions visant à moderniser l'accord commercial du Royaume-Uni avec le pays, alors que le gouvernement poursuit ses tentatives de forger des liens économiques post-Brexit en dehors de l'UE. Mme Badenoch rencontrera son homologue, le conseiller fédéral Guy Parmelin, dans la capitale Berne pour discuter de ce que pourrait être un accord "basé sur les services". Le gouvernement britannique espère mettre à jour l'accord actuel, qui est en fait une reconduction de l'accord conclu lorsque le Royaume-Uni était membre de l'UE, afin de faciliter l'exportation de services - financiers, juridiques et architecturaux, entre autres.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Citigroup relève Flutter Entertainment à "acheter" - objectif de prix 19 000 pence

JPMorgan réduit l'objectif de cours d'Asos à 610 (1 000) pence - "neutre".

ENTREPRISES - FTSE 100

British American Tobacco a déclaré que le directeur financier Tadeu Marroco deviendra son nouveau directeur général, en remplacement de Jack Bowles qui se retire avec effet immédiat. M. Marroco travaille pour la société depuis 1992. "Lors de l'examen de la succession, le conseil d'administration a reconnu les excellents antécédents de Tadeu en matière de développement d'équipes capables de mener à bien notre transformation, tout en mettant l'accent sur une exécution et une performance financière solides", a déclaré Luc Jobin, président du conseil d'administration de la société BAT. BAT a déclaré que le directeur de Digital & Information Javed Iqbal sera directeur financier intérimaire jusqu'à ce qu'un successeur permanent soit trouvé.

Fresnillo a déclaré que les opérations à la mine Herradura ont été temporairement interrompues par un arrêt de travail illégal d'un "très petit groupe" de travailleurs syndiqués de sa filiale à 100 %, Minera Penmont. "L'arrêt de travail, qui a empêché les autres travailleurs d'accéder au site, n'a pas été approuvé par le syndicat et n'a pas été soutenu par la grande majorité des travailleurs syndiqués de Herradura, avec lesquels Penmont entretient des relations très constructives et à long terme", a déclaré la compagnie minière. L'arrêt de travail a pris fin depuis lors, a déclaré Fresnillo, et toutes les activités de production ont repris. L'incident ne devrait pas avoir d'incidence matérielle sur la production globale, et Fresnillo a laissé inchangées ses prévisions de production pour l'année entière.

ENTREPRISES - FTSE 250

Apollo Management Holdings a confirmé qu'elle n'avait pas l'intention de proposer une offre publique d'achat pour John Wood Group. En avril, l'entreprise d'ingénierie et de conseil axée sur le secteur de l'énergie a déclaré qu'elle s'engagerait auprès d'Apollo pour voir si une offre de rachat ferme pouvait être proposée dans les mêmes conditions que sa précédente proposition. Début avril, Apollo avait proposé une offre potentielle de 240 pence par action en espèces, soit une prime de 59 % par rapport au cours de l'action de Wood à l'époque.

Le détaillant de produits électroniques Currys a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice qui s'est achevé le 29 avril. Il s'attend désormais à ce que le bénéfice avant impôt ajusté se situe entre 110 et 120 millions de livres sterling, alors que les prévisions précédentes étaient d'environ 104 millions de livres sterling. Elle s'attend également à ce que l'endettement net à la fin de l'année soit d'environ 100 millions de livres sterling, contre 100 à 150 millions de livres sterling précédemment. Au cours de l'année écoulée, Currys a déclaré que les ventes du groupe à périmètre constant ont baissé de 7 % par rapport à l'année précédente, tant au Royaume-Uni et en Irlande que dans la division internationale, où les pays nordiques ont été particulièrement faibles.

Diploma a revu à la hausse ses prévisions annuelles, après un solide semestre. Au cours du semestre qui s'est achevé le 31 mars, la société de produits et de services techniques spécialisés a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 30 % par rapport à l'année précédente, passant de 448,5 millions de livres sterling à 582,8 millions de livres sterling, et que son bénéfice avant impôts avait augmenté de 50 %, passant de 52,3 millions de livres sterling à 78,7 millions de livres sterling. Diploma s'attend désormais à une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires d'environ 7 % pour l'ensemble de l'année, 7 % supplémentaires devant provenir d'acquisitions, déduction faite des cessions. Elle prévoit une marge d'exploitation de 19 %, soit le haut de la fourchette qu'elle s'était fixée précédemment.

AUTRES ENTREPRISES

WANdisco a déclaré qu'elle prévoyait de lancer une levée de fonds vers la fin du mois de juin, en visant un montant de 30 millions d'USD pour renforcer son bilan, alors qu'elle s'efforce de reprendre la négociation de ses actions sur l'AIM. À la fin du mois d'avril, la société disposait d'un solde net de trésorerie de 8,1 millions d'USD, sans aucune facilité d'emprunt. Selon la société, ce montant sera suffisant pour assurer le fonds de roulement jusqu'à la mi-juillet de cette année. Cette levée de fonds s'inscrit dans le cadre de son "programme de redressement de la transformation en profondeur" sous sa nouvelle direction. Au début du mois, WANdisco a annoncé qu'elle réduirait ses effectifs mondiaux d'environ 30 %. Ses actions restent suspendues en raison d'une enquête pour fraude concernant l'un de ses employés, qui avait considérablement gonflé ses chiffres de vente.

