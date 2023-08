John Wood Group plc est une société mondiale de conseil et d'ingénierie basée au Royaume-Uni. Les segments de la société comprennent les projets, les opérations, le conseil et les services d'investissement (IVS). Son segment Projets fournit la gestion et la livraison de projets, la conception technique et la construction. Le segment Opérations de la société gère et optimise les actifs de ses clients, y compris la maintenance, les modifications, l'ingénierie des friches industrielles, l'exploitation et la gestion des actifs jusqu'au déclassement. Son segment Conseil fournit des services d'ingénierie spécialisée, de développement d'infrastructures et de conseil en environnement. Le segment Services d'investissement de la société gère un certain nombre d'activités et d'engagements hérités. Ses activités comprennent l'énergie industrielle et le génie civil lourd. Elle gère également le contrat Aegis Poland. Ses filiales comprennent SARL Wood Group Algeria, Wood Group Somias SPA, Wood Solar Argentina S.A.U, AMEC Limited Liability Company, et Amec Foster Wheeler Australia Pty Ltd.