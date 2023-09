(Alliance News) - John Wood Group PLC a déclaré lundi avoir conclu un nouveau partenariat stratégique avec Harbour Energy PLC pour fournir des services d'ingénierie, de maintenance et d'autres services opérationnels.

John Wood, une société d'ingénierie et de conseil basée à Aberdeen, en Écosse, a déclaré que le groupe et Harbour avaient convenu d'un accord-cadre de services et de contrats associés d'une valeur d'environ 330 millions de dollars.

John Wood a déclaré qu'elle fournira des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, ainsi que des services d'exploitation et de maintenance, pour "un certain nombre" d'actifs offshore de la compagnie pétrolière et gazière basée à Londres dans la mer du Nord britannique.

Audrey Stewart, vice-présidente de la chaîne d'approvisionnement de Harbour, a déclaré que cet accord constituait "une étape importante dans l'établissement de notre série de partenariats stratégiques à long terme pour l'ensemble de nos actifs en mer du Nord".

Harbour possède également des intérêts en Norvège, en Indonésie, au Mexique et au Viêt Nam.

John Wood a déclaré que les actifs de Harbour en mer du Nord étaient "essentiels" à la sécurité énergétique du Royaume-Uni, et que les services O&M de Wood incluraient des solutions numériques et de décarbonisation.

Steve Nicol, président exécutif des opérations de Wood, a déclaré que la société était "convaincue que nos solutions numériques intégrées et notre expertise de pointe en matière d'ingénierie, d'exploitation et de décarbonisation permettront à Harbour de maximiser son investissement et de veiller à ce que le Royaume-Uni continue à disposer de la combinaison d'énergie dont il a besoin".

Le partenariat sera conclu pour une durée initiale de cinq ans, avec cinq options de prolongation d'un an couvrant les actifs exploités par Harbour. Cela comprendra ses centres Greater Britannia Area et J-Area, ses plus grands et deuxièmes plus grands producteurs en 2022.

Les actions de John Wood étaient en hausse de 1,3 % à 158,30 pence à Londres lundi matin. Les actions de Harbour Energy étaient en hausse de 1,2 % à 256,70 pence chacune.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.