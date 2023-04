John Wood prend note d'une éventuelle proposition d'Apollo sur le capital social

John Wood Group PLC - entreprise d'ingénierie et de conseil axée sur le secteur de l'énergie et basée à Aberdeen, en Écosse - prend note de l'annonce par Apollo Management Holding LP d'une offre possible pour l'ensemble du capital social de la société à un prix final de 240 pence par action en espèces. L'offre représente une prime de 59 % par rapport au cours de clôture de 151 pence, et une prime de 20 % par rapport à la proposition initiale soumise à Wood de 200 pence par action en numéraire. Elle fait suite à la nouvelle selon laquelle la dernière proposition d'Apollo de 237 pence a été rejetée en privé par le conseil d'administration de Wood.

John Wood note que la proposition finale est soumise à un certain nombre de conditions préalables et de réserves, et qu'il n'y a aucune certitude qu'une offre sera faite. Il consulte les actionnaires. Apollo doit annoncer son intention ferme de proposer une offre pour Wood au plus tard le 19 avril.

Cours actuel de l'action : 209,03 pence

Variation sur 12 mois : hausse de 2,2

