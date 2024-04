John Wood Group PLC - société de conseil et d'ingénierie basée à Aberdeen, en Écosse, pour les secteurs de l'énergie et des matériaux - promeut Jennifer Richmond au poste de directeur de la stratégie, nouvellement créé, après avoir été président exécutif de la stratégie et du développement. Mme Richmond sera basée à Houston, au Texas, et rendra compte au directeur général, Ken Gilmartin. Elle a rejoint Wood en 2022 après avoir travaillé pour la société d'ingénierie Jacobs Solution Inc. cotée à New York. Wood indique que Mme Richmond se concentrera sur "l'accélération de la croissance durable dans les domaines de l'énergie et des matériaux" et sur "la réalisation d'une plus grande valeur pour nos parties prenantes". Cette nomination intervient alors que Wood a subi, au début du mois, la pression d'un grand actionnaire qui lui demandait d'envisager une vente ou une cotation en bourse aux États-Unis pour maximiser la valeur de l'entreprise.

Cours actuel de l'action : 148,10 pence, en hausse de 0,8 % lundi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 34

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.