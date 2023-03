John Wood reporte au 19 avril la date limite pour proposer une offre de rachat à Apollo

(Alliance News) - John Wood Group PLC a déclaré vendredi qu'il avait accepté de repousser la date limite pour qu'Apollo Global Management Inc. fasse une proposition formelle de rachat.

L'entreprise d'ingénierie et de conseil axée sur le secteur de l'énergie et basée à Aberdeen, en Écosse, a déclaré que la date limite pour que le gestionnaire d'actifs basé à New York fasse une offre ou s'en aille a été reportée au 19 avril, à partir de mercredi de la semaine prochaine. John Wood a déclaré que cela lui permettrait de publier ses résultats pour 2022 le 28 mars, comme prévu à l'origine.

La décision d'accorder plus de temps utile à Apollo intervient après que John Wood a déclaré plus tôt cette année qu'il était "décidé à rejeter" une quatrième proposition de 273 pence par action en espèces d'Apollo, affirmant qu'elle "continuait à sous-évaluer le groupe". L'offre valorisait John Wood à environ 1,89 milliard de livres sterling.

Les actions étaient en hausse de 3,7 % à 210,40 pence à Londres vendredi matin, ce qui donne à la société une capitalisation boursière de 1,46 milliard de livres sterling.

