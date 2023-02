Ouverture mitigée à Londres ; Rolls-Royce en hausse, Mondi en baisse

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en demi-teinte jeudi, les indices à grande capitalisation ayant sous-performé dans un panorama de résultats d'entreprises mitigés.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 13,51 points, soit 0,2%, à 7 917,12. Le FTSE 250 était en hausse de 172,45 points, soit 0,9%, à 19 852,74, et l'AIM All-Share était en hausse de 3,13 points, soit 0,4%, à 855,41.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,2% à 792,14, le Cboe UK 250 était en hausse de 1,0% à 17 341,55, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1% à 13 929,97.

Dans les actions européennes jeudi, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,4%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,2%.

Les investisseurs ont également examiné le dernier compte-rendu de la réunion politique de la Réserve fédérale américaine.

Bien que la hausse du taux de 25 points de base ait été convenue, le procès-verbal a montré que "quelques" membres ont déclaré vouloir une hausse d'un demi-point, ou de 50 points de base, qui montrerait une détermination encore plus grande à faire baisser l'inflation.

Depuis la réunion de février, les présidents régionaux James Bullard de St Louis et Loretta Mester de Cleveland ont déclaré qu'ils faisaient partie du groupe qui souhaitait un mouvement plus agressif lors de la réunion de fixation des taux du 31 janvier au 1er février.

"Une grande partie de la conclusion du procès-verbal d'hier soir est qu'il n'a pas fourni beaucoup de nouvelles informations. Ce n'est pas tout à fait vrai, étant donné que nous savons maintenant qu'un certain nombre d'autres responsables de la Fed partagent l'avis de Bullard et de Mester selon lequel il faut en faire plus, et à la lumière des données recueillies depuis, cette position n'aura fait que se durcir davantage", a déclaré Michael Hewson de CMC Markets.

La réaction de Wall street a été plutôt discrète, le Dow Jones Industrial Average ayant terminé en baisse de 0,3 % et le S&P 500 en baisse de 0,2 %, mais le Nasdaq Composite en hausse de 0,1 %.

Le dollar s'est renforcé par rapport aux principales devises.

La livre sterling a été cotée à 1,2052 USD tôt jeudi, en baisse par rapport à 1,2066 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. L'euro s'est négocié à 1,0612 USD, en baisse par rapport à 1,0629 USD. Contre le yen, le dollar était coté à 134,86 JPY, fermement sur 134,67 JPY.

Dans l'indice FTSE 100, les actions Rolls-Royce ont bondi de 17% dans les premiers échanges.

Le chiffre d'affaires annuel du fabricant de moteurs à réaction a augmenté à 13,52 milliards de GBP, contre 11,22 milliards de GBP l'année précédente, mais sa perte avant impôts s'est élargie à 1,50 milliard de GBP, contre 294 millions de GBP, en raison de 2,42 milliards de GBP de coûts de financement nets. Le bénéfice d'exploitation s'est toutefois amélioré, passant de 513 millions de GBP à 837 millions de GBP.

Le PDG, Tufan Erginbilgic, a déclaré que Rolls-Royce entamera un examen stratégique dans le cadre de son programme de restructuration et qu'il partagera les conclusions et ses objectifs à moyen terme au cours du second semestre de 2023. En ce qui concerne 2023, l'entreprise a noté une "reprise continue" dans ses marchés finaux, et est confiante dans l'augmentation des bénéfices et des flux de trésorerie.

"Lorsqu'Erginbilgic a pris les rênes de l'entreprise au début de l'année, il ne s'est pas retenu de parler des défis auxquels l'entreprise actuelle est confrontée. En comparant l'entreprise à une "plate-forme en feu", ses propos ont fait chuter les actions de leurs récents sommets, qui étaient leurs plus hauts niveaux depuis février de l'année dernière", a déclaré Hewson de CMC.

"L'annonce d'une révision stratégique de toutes les activités devrait permettre d'indiquer comment il entend diriger l'entreprise."

WPP a gagné 3,9 % dans les premiers échanges, se vantant d'une forte performance dans toutes ses grandes agences en 2022.

L'agence de publicité a déclaré que les revenus en 2022 ont augmenté de 13 % pour atteindre 14,43 milliards de GBP, contre 12,80 milliards de GBP en 2021. Le chiffre d'affaires moins les coûts de répercussion a augmenté de 14 % pour atteindre 11,80 milliards GBP.

Le bénéfice avant impôt a bondi de 22 %, passant de 951 millions de GBP à 1,16 milliard de GBP. WPP a augmenté son dividende à 39,4 pence, contre 31,2 pence auparavant.

"Nous abordons 2023 dans une position financière solide, avec un bon élan grâce aux nouvelles affaires et aux nombreuses opportunités qui se présentent à nous", a déclaré le PDG Mark Read. WPP prévoit une croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant, moins les coûts répercutés, de 3 % à 5 % en 2023.

"En tant que géant des médias, WPP a été frappé par un ralentissement mondial des dépenses de marketing provoqué par un énorme stress géopolitique et économique. Au dire de tous, cette situation semble s'inverser, ce qui a alimenté une forte croissance à la fin de l'année", a déclaré Sophie Lund-Yates, analyste en chef des actions chez Hargreaves Lansdown.

À l'autre extrémité des valeurs vedettes de Londres, Mondi a perdu 6,3 %.

L'entreprise d'emballage et de papier a déclaré que son chiffre d'affaires avait bondi de 28 % en 2022 pour atteindre 8,90 milliards d'euros, contre 6,97 milliards d'euros un an plus tôt. Le bénéfice avant impôt a plus que doublé, passant de 712 millions d'euros à 1,56 milliard d'euros. Les chiffres sont basés sur les activités poursuivies, à l'exclusion de ses activités russes cédées.

Mondi a recommandé un dividende de 70 centimes d'euro, en hausse de 7,7 % par rapport aux 65 centimes de l'année précédente. Toutefois, les investisseurs ont semblé perturbés par les perspectives incertaines de l'entreprise.

"Alors qu'un certain nombre de coûts d'intrants commencent à baisser, nous continuons à voir un environnement de demande et de prix plus faibles, avec un déstockage qui devrait se poursuivre au cours du premier trimestre", a averti Mondi.

Les valeurs hors dividendes ont également freiné le FTSE 100. AstraZeneca a baissé de 1,8 %, Unilever de 1,4 % et Barclays de 0,6 %.

Dans le FTSE 250, John Wood a bondi de 31 %.

Mercredi dernier, l'entreprise d'ingénierie et de conseil axée sur le secteur de l'énergie a déclaré avoir repoussé trois propositions non sollicitées de rachat par Apollo Global Management.

Elle a déclaré que l'approche la plus récente a été reçue fin janvier, proposant une offre en espèces pour toutes ses actions à un prix de 230 pence chacune, soit environ 1,59 milliard de livres sterling au total.

John Wood a déclaré que le conseil d'administration a "examiné attentivement" chacune des propositions avec ses conseillers financiers et "s'est engagé sur une base limitée" avec Apollo, avant de rejeter à l'unanimité chaque proposition.

Hikma Pharmaceuticals a progressé de 5,3 %, après avoir annoncé une baisse de son chiffre d'affaires annuel et une chute de son bénéfice, mais a partagé des perspectives plus positives pour l'année en cours.

Le chiffre d'affaires a légèrement baissé de 1%, passant de 2,55 milliards de dollars à 2,52 milliards de dollars, mais le bénéfice avant impôts a baissé de 544 millions de dollars à 233 millions de dollars.

Ceci est dû à une dépréciation de son activité Génériques. Hikma a noté une forte performance des activités Injectables et Branded, qui a contribué à compenser en partie le déclin de Generics. Le dividende annuel a été relevé de 4 % pour atteindre 56 cents.

"Pour ce qui est de l'avenir, nous sommes convaincus que nous obtiendrons une bonne croissance dans nos trois entreprises en 2023", a déclaré le président-directeur général Said Darwazah.

Sur l'AIM, Quadrise Fuels a gagné 10 %.

Le concédant de licence de technologie d'huile résiduelle a fait le point sur son accord marocain de transfert de matériel et de coopération. L'entreprise a confirmé que le carburant MSAR destiné au prochain essai a été dédouané chez les clients marocains et qu'il est maintenant en route vers les installations du client.

Elle est en train de finaliser le calendrier des essais avec son client, et s'attend à ce que les essais de carburant commencent avant la fin du trimestre en cours.

En Asie, jeudi, les marchés financiers de Tokyo étaient fermés pour le jour férié de l'anniversaire de l'Empereur. En Chine, le Shanghai Composite a baissé de 0,1 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a perdu 0,4 %. Le S&P/ASX 200 de Sydney a clôturé en baisse de 0,4 %.

L'or était coté à 1 827,78 USD l'once tôt jeudi, en baisse par rapport aux 1 835,00 USD de mercredi. Le pétrole Brent s'échangeait à 80,96 USD le baril, en dessous de 81,16 USD.

Dans le calendrier économique de jeudi, il y aura une lecture de l'inflation dans la zone euro à 1000 GMT, avant les dernières données sur les demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis à 1330 GMT.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.