John Wood Group plc est une société mondiale de conseil et d'ingénierie basée au Royaume-Uni. Les segments de la société comprennent les projets, les opérations, le conseil et les services d'investissement (IVS). Son segment Projets est axé sur la fourniture de services d'ingénierie d'amont, d'approvisionnement et de gestion de projets. Le segment Opérations de la société se concentre sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle en fournissant des services de maintenance, de modification et d'exploitation. Le segment Consulting est une division spécialisée dans le conseil technique multisectoriel qui propose une réflexion avancée pour maximiser la valeur à chaque étape du cycle de vie des actifs. Le secteur des services d'investissement de la société gère une série d'activités et d'investissements hérités ou non essentiels en vue de générer de la valeur par le biais d'une remise en état et d'une restructuration. Il gère également le contrat Aegis Poland. Ses filiales comprennent SARL Wood Group Algeria, Wood Group Somias SPA, Wood Solar Argentina S.A.U, AMEC Limited Liability Company et Amec Foster Wheeler Australia Pty Ltd.