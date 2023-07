Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Limited annonce des changements de PDG

Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Limited a informé que le Conseil d'administration de la société, lors de sa réunion du 30 juin 2023, a accepté la démission de M. Gurmeet Singh en tant que directeur général et directeur de la société. Accepté la démission de M. Gurmeet Singh en tant que directeur général et directeur de la société à compter de la fermeture des bureaux le 30 juin 2023. Prend acte de la démission de M. Tatsuya Sugawara en tant qu'administrateur de la société, en date du 30 juin 2023, avec effet immédiat. Nomination de M. Sanjay Sudhakaran en tant qu'administrateur supplémentaire de la société avec effet au 1er juillet 2023, sur recommandation du comité de nomination et de rémunération. Nomination de M. Sanjay Sudhakaran au poste de directeur général de la société pour une période de 3 (trois) ans à compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'approbation des actionnaires de la société. Comme l'a déclaré M. Sanjay Sudhakaran, il n'a pas été empêché d'occuper le poste d'administrateur en vertu d'une ordonnance de la SEBI ou de toute autre autorité. Nomination de M. Nobuyuki Tao en tant qu'administrateur supplémentaire de la société avec effet au 30 juin 2023 sur recommandation du comité de nomination et de rémunération. Nomination de M. Nobuyuki Tao en tant que président du conseil d'administration à compter du 1er juillet 2023. Comme l'a déclaré M. Nobuyuki Tao, il n'a pas été empêché d'occuper le poste d'administrateur en vertu d'une ordonnance de la SEBI ou de toute autre autorité. Recommandation de la nomination de M. Arpit Kantilal Patel en tant qu'administrateur indépendant de la société à compter du 1er octobre 2023, sur recommandation du comité de nomination et de rémunération, lors de la prochaine assemblée générale annuelle. Comme l'a déclaré M. Arpit Patel, il n'a pas été empêché d'occuper le poste d'administrateur en vertu d'une ordonnance de la SEBI ou de toute autre autorité. M. Sanjay Sudhakaran est titulaire d'une licence en ingénierie (ingénierie de la production) et compte plus de 25 ans d'expérience dans de multiples secteurs et environnements culturels au sein d'organisations telles que Schneider Electric, Otis Elevator, United Technologies et Carrier Corporation. M. Sudhakaran a commencé sa carrière en 1993 chez Carrier Corporation et était directeur régional pour l'ANASE et l'Inde lorsqu'il a quitté l'entreprise en 2011. Il a également été directeur national et directeur général de Carrier Commercial Refrigeration. Il a également travaillé chez United Technologies en tant que directeur général, bâtiments et solutions industrielles, et chez Otis Elevator en tant que directeur principal, Asie-Pacifique, fusions et acquisitions, ventes et marketing, avant de rejoindre Schneider Electric en 2019. Depuis 2021, M. Sudhakaran est directeur général et chef de la direction de Schneider Electric Infrastructure Ltd. Il a occupé de multiples fonctions de P&L et commerciales, tout en ayant l'expérience de la conduite d'initiatives liées à la fabrication pour stimuler la rentabilité dans les entreprises qu'il a dirigées. Il a une grande expérience de la gestion des coûts et a mené plusieurs initiatives de productivité. Dans ses différentes fonctions, il a été responsable du marketing, des ventes et des opérations de service. M. Nobuyuki Tao est titulaire d'une licence en sciences (commerce général) (1987-1993) et d'une maîtrise en administration des affaires (finances) (1993-1995) de l'université Brigham Young de Provo, dans l'Utah, aux États-Unis. M. Nobuyuki Tao, directeur financier de Johnson Controls-Hitachi, Japon, a plus de 28 ans d'expérience dans diverses fonctions financières. Il a travaillé pour Adient GK, Autoliv Electonics, Mitsubishi FusoTruck & Bus Corp, Visteon, Ford Motor ASEAN Operation à différents postes : vice-président des finances, directeur mondial des finances, directeur général des finances, planificateur commercial/financier et analyste financier.

M. Arpit Patel est un expert-comptable renommé. Il est diplômé en commerce et en droit et possède également la qualification de comptable en coûts et en gestion. Il possède une vaste expérience dans la gestion de missions allant de l'audit statutaire au conseil d'entreprise, impliquant l'interaction de diverses lois. Il a plus de 35 ans d'expérience en tant qu'associé de cabinets d'experts-comptables réputés, dont 8 ans chez S R Batliboi & Co. LLP (un cabinet membre d'EY Global). Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs postes importants, notamment en tant que membre du comité du droit des sociétés de l'ICAI, à Delhi, en tant que membre du comité de recherche et de publication du WIRC de l'ICAI et en tant qu'examinateur technique des états financiers de l'ICAI.