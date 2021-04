Johnson Controls : accord pour l'acquisition de Silent-Aire

Johnson Controls annonce avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition de Silent-Aire, un leader mondial du refroidissement des centres de données hyperscales et des solutions modulaires d'infrastructure critique.



Cette transaction en espèces est évaluée à 870 millions de dollars, y compris un paiement initial d'environ 630 millions et des paiements supplémentaires à effectuer sous réserve de la réalisation de jalons après la finalisation.



Basé à Edmonton, en Alberta, Silent-Aire compte environ 3000 employés dans le monde. Sous réserve de l'approbation réglementaire et des conditions de clôture habituelles, la transaction devrait être close au troisième trimestre de l'exercice 2021.



