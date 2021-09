Johnson & Johnson : Morgan Stanley abaisse son conseil

Morgan Stanley a dégradé mardi sa recommandation sur Johnson & Johnson, qu'il abaisse de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours maintenu à 187 dollars.



S'il reconnaît que l'équipe de management du géant américain de la santé sait comment générer de solides résultats financiers, l'intermédiaire dit percevoir peu d'éléments de nature à doper le cours de Bourse à moyen terme.



'Le prochain événement important est la journée Pharma du 18 novembre prochain, au cours de laquelle J&J détaillera son 'pipeline' de produits et les médicaments candidats disposant du plus grand potentiel', souligne-t-il.



'Mais nous n'anticipons aucune annonce majeure susceptible de faire grimper la valeur', prévient Morgan Stanley.



