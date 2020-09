Coronavirus: le point sur la pandémie

Paris (awp/afp) - Faits marquants, nouvelles mesures, nouveaux bilans: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

USA: plus de 6 millions de cas

Les Etats-Unis ont franchi lundi le seuil des 6 millions de cas recensés d'infection depuis le début de la pandémie, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

La première puissance économique mondiale est de loin la plus touchée au monde par la pandémie en valeur absolue, avec plus de 183'000 morts sur son sol.

Dépistage

Hong Kong lance mardi une vaste campagne de dépistage, gratuit et sur la base du volontariat, à laquelle un demi-million de Hongkongais se sont déjà inscrits, malgré la méfiance suscitée par l'implication de médecins et d'entreprises de Chine continentale.

Depuis l'ouverture des inscriptions samedi, plus de 510'000 personnes se sont inscrites, soit environ 7% des 7,5 millions d'habitants de Hong Kong.

Vaccins

La Commission européenne a annoncé sa participation au dispositif mis en place par l'Organisation mondiale de la santé pour faciliter l'accès des pays pauvres au vaccin contre le coronavirus, en contribuant à hauteur de 400 millions d'euros sous forme de garanties.

Le 18 août, l'OMS avait envoyé une lettre à ses 194 pays membres, les enjoignant à adhérer d'ici au 31 août à son dispositif baptisé COVAX.

Le Canada a annoncé avoir signé deux accords de principe avec les américains Novavax et Johnson & Johnson afin de s'assurer des dizaines de millions de doses de projets de vaccins en cas d'efficacité prouvée.

Eclaircie en Océanie et en Algérie

L'Australie a recensé lundi, pour la première fois en deux mois, moins de 100 nouveaux cas contre plus de 700 au plus fort de la crise, ce qui permet d'espérer un reflux durable de la deuxième vague épidémique concentrée dans la région de Melbourne.

Les écoles d'Auckland ont rouvert leurs portes, alors que la plus grande ville de Nouvelle-Zélande émergeait de près de trois semaines de confinement. Les rassemblements de plus de dix personnes, en dehors des écoles, restent interdits et le port du masque est obligatoire dans les transports en commun dans tout le pays.

L'Algérie a décidé de son côté lundi d'assouplir les mesures de confinement, réduisant le nombre des préfectures soumises à un couvre-feu et rouvrant crèches, librairies et musées, après une baisse des contaminations.

Brésil: le cacique Raoni hospitalisé

Le célèbre cacique brésilien Raoni Metuktire a été infecté par le coronavirus et a dû être de nouveau hospitalisé, même si son état de santé est "bon", a annoncé lundi l'Institut qui porte son nom.

Il y a un mois, ce chef issu du peuple indigène kayapo, dont l'âge est estimé à 90 ans, avait passé dix jours à l'hôpital pour soigner des ulcères gastriques et intestinaux.

Plus de 847'500 morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 847'500 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi en fin d'après-midi.

Plus de 25,3 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 121'381 morts, l'Inde (64'469), le Mexique (64'158) et le Royaume-Uni (41'501).

L'OMS appelle au dialogue avec les anti-masques

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé lundi les gouvernements à dialoguer avec les manifestants anti-masques, tout en rappelant à ces derniers que le virus est bien "réel" et "tue".

"Nous devrions écouter ce que les gens demandent, ce que les gens disent. Nous devrions engager un dialogue honnête", a déclaré aux médias Tedros Adhanom Ghebreyesus, interrogé sur les manifestations anti-masques qui se sont produites la semaine dernière en Allemagne et ailleurs.

Baie d'açaï

Des chercheurs canadiens se penchent sur un aliment -- le fruit du palmier açaï -- dans leur quête pour un traitement contre les symptômes les plus sévères du coronavirus, a annoncé lundi l'un d'eux.

Des études précédentes ont montré que des extraits de la baie de ce palmier originaire de l'Amérique centrale et du sud peuvent réduire les inflammations.

