Covid-19: l'Inde approuve l'injection unique Johnson & Johnson

NEW DELHI (awp/afp) - L'Inde a approuvé l'utilisation en urgence du vaccin à injection unique Johnson & Johnson contre le coronavirus pour accélérer sa campagne de vaccination, redoutant une nouvelle vague d'infections.

Le ministre de la Santé, Mansukh Mandaviya, a déclaré que cette décision renforcerait la lutte contre la pandémie en Inde, où au moins 200.000 personnes sont mortes lors d'une vague brutale, qui a duré deux mois jusqu'à la mi-juin.

"L'Inde élargit son panier de vaccins ! Le vaccin COVID-19 à dose unique de Johnson & Johnson est approuvé pour une utilisation d'urgence en Inde", a déclaré le ministre sur Twitter.

Aucune indication n'a été communiquée sur la date à laquelle ces doses de vaccin seront acheminées en Inde.

L'Inde, pays qui compte 1,3 milliard d'habitants, a inoculé jusqu'à présent 500 millions de doses de vaccin, mais à peine 8% de la population a reçu deux injections.

L'Inde reste le deuxième pays le plus touché après les Etats-Unis, avec plus de 32 millions de cas confirmés et 427.000 décès.

Mais en l'absence de déclarations de tous les cas de Covid-19, les experts estiment que les chiffres sont beaucoup plus élevés.

Ces experts ont également mis en garde contre les dangers de la lenteur de la vaccination mettant l'Inde en danger d'une nouvelle vague d'infections.

Le nombre de nouveaux cas et de décès a recommencé à augmenter au cours des deux dernières semaines.

