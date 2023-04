J&J : 8,9 Mds$ pour régler les litiges autour du talc

Johnson & Johnson a annoncé que sa filiale LTL Management avait déposé une nouvelle demande afin de se placer sous la protection du ' chapter 11 ', soit la loi sur les faillites aux Etats-Unis.



Selon J&J, ce statut permettra à sa filiale d'obtenir l'approbation d'un plan de réorganisation qui résoudra ' de manière équitable et efficace ' toutes les réclamations découlant de contentieux autour du talc cosmétique contre la Société et ses filiales en Amérique du Nord.



Dans ce contexte, la société a accepté de contribuer à hauteur de 8,9 milliards de dollars sur 25 ans pour résoudre les réclamations actuelles et futures relatives au talc - un montant en hausse de 6,9 milliards de dollars par rapport aux 2 milliards de dollars précédemment annoncés en octobre 2021, dans le cadre de Dépôt de bilan initial de LTL.



J&J précise que cette opération ne constitue aucunement un aveu d'acte répréhensible, ni un changement de position de l'entreprise au sujet de la sécurité de ses produits à base de poudre de talc.



Enfin, Johnson & Johnson et ses autres sociétés affiliées n'ont pas déposé de dossier de mise en faillite et continueront donc d'exploiter leurs activités comme d'habitude.



Erik Haas, vice-président mondial du contentieux, Johnson & Johnson, affirme que ' résoudre cette question par le biais du plan de réorganisation proposé est à la fois plus équitable et plus efficace, permet aux demandeurs d'être indemnisés en temps opportun et permet à la Société de rester concentrée sur son engagement, à avoir un impact profond et positif sur la santé de l'humanité. '



A la suite de cette annonce, le titre J&J gagnait près de 3% en pré-ouverture à New York.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.