J&J : accord avec Microsoft autour de la chirurgie numérique

Johnson & Johnson Medical Devices Companies (JJMDC) a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Microsoft afin d'activer et développer son écosystème sécurisé de chirurgie numérique.



Ainsi, le cloud Microsoft doit aider JJMDC à stimuler l'innovation, améliorer le flux de travail ainsi que la prise de décision chirurgicale pour une meilleure expérience client et de meilleurs résultats aussi bien pour les patients que sur le plan économique.



La technologie médicale de JJMDC inclut aussi bien la robotique de nouvelle génération que l'instrumentation de classe mondiale, l'imagerie et la visualisation avancées, les données et l'analyse, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et les solutions numériques.



'Collaborer avec Microsoft nous aidera à faire passer notre approche numérique au niveau supérieur alors que nous créons une plate-forme unifiée de premier ordre pour nos technologies chirurgicales innovantes', a déclaré Larry Jones, Group CIO et Global Vice President, Medical Devices, Johnson & Johnson .



