J&J : accord de règlement de 99 M$ dans la crise des opiacés

Données financières USD EUR CA 2022 99 309 M - 92 049 M Résultat net 2022 24 071 M - 22 311 M Tréso. nette 2022 12 348 M - 11 446 M PER 2022 19,1x Rendement 2022 2,50% Capitalisation 467 Mrd 467 Mrd 433 Mrd VE / CA 2022 4,58x VE / CA 2023 4,42x Nbr Employés 141 700 Flottant 84,2% Graphique JOHNSON & JOHNSON Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique JOHNSON & JOHNSON Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Dernier Cours de Clôture 177,66 $ Objectif de cours Moyen 185,28 $ Ecart / Objectif Moyen 4,29% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Joaquin Duato Chief Executive Officer & Director Joseph J. Wolk Chief Financial Officer & Executive Vice President Matthew Stuckley Senior Financial Analyst-Janssen Commercial Pharm Alex Gorsky Executive Chairman Peter Shen Global Head-Research & Development Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) JOHNSON & JOHNSON 3.85% 467 177 ROCHE HOLDING AG 3.17% 335 375 PFIZER, INC. -12.21% 291 514 ABBVIE INC. 17.70% 281 475 ELI LILLY AND COMPANY 8.18% 269 639 NOVO NORDISK A/S 10.20% 267 042