J&J : avancée dans la compréhension du Tremfya

Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont présenté aujourd'hui des résultats d'études montrant que tous les inhibiteurs de l'IL-23 (pour Interleukine 23, soit une molécule présente naturellement dans le corps, et qui joue un rôle dans l'inflammation et la défense immunitaire) ne sont pas identiques.



Les études montrent ainsi que Tremfya (guselkumab) dispose d'un mécanisme de liaison différencié du risankizumab .



'Ces données fournissent de nouvelles informations sur le mécanisme d'action du guselkumab et peuvent aider au développement de traitements pour des affections telles que les maladies inflammatoires de l'intestin', souligne l'auteur de l'étude Raja Atreya, médecin principal et chef de l'unité des maladies inflammatoires de l'intestin, clinique externe, et Centre d'études cliniques de l'hôpital universitaire d'Erlangen, Allemagne.



J&J précise que Tremfya (guselkumab) n'est pas approuvé pour le traitement des adultes atteints de la Maladie de Crohn (MC) ou de colite ulcéreuse (CU) aux États-Unis.





