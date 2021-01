J&J : avancées positives sur certains cancers des poumons

Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont présenté aujourd'hui de nouvelles données d'une étude de phase 1 évaluant l'amivantamab chez des patients atteints de certains cancers du poumon non à petites cellules (CPNPC) dont la maladie a progressé pendant ou après une chimiothérapie à base de platine.



Les principaux résultats ont montré 'une forte activité et des réponses durables avec un profil d'innocuité tolérable et gérable' chez les patients atteints d'une mutation (exon 20) pour laquelle aucune thérapie ciblée n'est encore actuellement approuvée, indique J&J.



L'usage de l'amivantamab pourrait ainsi permettre de répondre à un besoin critique non satisfait et à apporter un bénéfice clinique important aux patients, espère le laboratoire.



