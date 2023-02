J&J : avis favorable pour la commercialisation d'Akeega en UE

Les sociétés Janssen Pharmaceutical de Johnson & Johnson (J&J) ont annoncé hier que le Comité pour les médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait recommandé la mise sur le marché d'Akeega® (soit Niraparib + abiraterone acetate), sous la forme d'une DAT (dual action tablet - pilule à double action) et en association avec prednisone ou prednisolone, dansd le cadre du traitement des adultes atteints de cancer de la prostate résistant à la castration métastatique (MCRPC) et des mutations BRCA1 / 2 chez qui la chimiothérapie est cliniquement indiquée.



Le laboratoire rappelle que le cancer de la prostate est le cancer le plus courant chez les hommes en Europe et qu'il reste une maladie mortelle, avec des besoins élevés non satisfaits en termes d'options de traitement.



'Si cette option de soin est approuvée elle pourra avoir un impact sur la norme de traitement en vigueur pour les hommes atteints de MCRPC BRCA', souligne Elena Castro, consultante oncologue au Octubon Universitaro Hospital, Institute of Investiation et Hospital 12 d'Octubre de Madrid, Espagne.



Les données montrent en effet que le niraparib combiné avec l'acétate de l'abiraterone et la prednisone réduisait 'considérablement le risque de progression de la maladie et de mort', souligne le laboratoire.



