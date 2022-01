J&J : crise des opiacés: accord de 63 M$ avec le Nevada

La société Johnson & Johnson et ses sociétés pharmaceutiques Janssen basées aux États-Unis ont annoncé aujourd'hui un accord de 63 millions de dollars avec l'État du Nevada et ses subdivisions, afin de mettre un terme aux poursuites initiées par l'État dans le cadre de la crise des opiacés qui a frappé les Etats-Unis.



Le laboratoire assure que ce règlement est 'conforme aux termes de l'accord de règlement sur les opioïdes à l'échelle nationale'. Et précise que 'qu'il ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité ou d'acte répréhensible'.



J&J maintient d'ailleurs que la commercialisation et la promotion de médicaments opiacés sur ordonnance étaient 'appropriées et responsables'.



Depuis, J&J a toutefois cessé la vente de médicaments opioïdes sur ordonnance aux États-Unis et se concentre désormais sur 'l'innovation transformationnelle' afin de répondre aux besoins non satisfaits des patients.



