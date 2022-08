J&J : désigne le futur président du conseil de NCHC

Johnson & Johnson a annoncé aujourd'hui la nomination de Larry Merlo au poste de président non exécutif désigné du futur conseil d'administration de New Consumer Health Company (NCHC), dont le spin-off est prévu pour 2023.



Comme annoncé en novembre 2021, la séparation prévue devrait donner naissance à deux leaders mondiaux - le nouveau Johnson & Johnson et la New Consumer Health Company.



Par le passé, Larry Merlo a notamment occupé le poste de directeur général de CVS Health.



J&J fait savoir que d'autres administrateurs seront choisis et annoncés dans les mois à venir, au fur et à mesure de l'avancement du processus de séparation prévu.



