J&J : efficacité confirmée du schéma vaccinal contre Ebola

J&J a annoncé la nuit dernière que deux articles publiés dans The Lancet Infectious Diseases ont montré que son schéma vaccinal contre Ebola - soit le Zabdeno (Ad26.ZEBOV) et le Mvabea (MVA-BN-Filo) - avait généré de solides réponses immunitaires chez les enfants (âgés de 1 à 17 ans) et les adultes, avec des réponses immunitaires persistant même pendant au moins deux ans chez les adultes.



Les données ont également montré que la vaccination de rappel avec Ad26.ZEBOV, deux ans après la vaccination initiale, avait induit une forte réponse dans les sept jours.



Ces résultats soutiennent l'utilisation prophylactique potentielle du schéma vaccinal, qui a été développé par les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson, en collaboration avec Bavarian Nordic A/S, et a obtenu une autorisation de mise sur le marché par la Commission européenne en juillet 2020.





