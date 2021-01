J&J : la FDA approuve le Cabenuva comme soin mensuel du VIH

Johnson & Johnson a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé le Cabenuva (composé de la rilpivirine de Janssen et du cabotégravir de ViiV Healthcare), 'le premier et le seul traitement mensuel à action prolongée pour le traitement du VIH chez les adultes', qui a été développé dans le cadre d'une collaboration avec ViiV Healthcare.



'Nous sommes fiers d'apporter une nouvelle option de traitement aux personnes vivant avec le VIH qui supprime le fardeau de prendre une pilule quotidienne', a déclaré Paul Stoffels, MD, vice-président du comité exécutif et directeur scientifique chez Johnson & Johnson.



Le traitement injectable de rilpivirine et cabotégravir une fois par mois a été approuvé par Santé Canada le 20 mars 2020 tandis que la Commission européenne a approuvé une version mensuelle et bimestrielle du traitement injectable le 21 décembre 2020. Les examens réglementaires se poursuivent en Australie et Suisse, et plusieurs soumissions supplémentaires sont prévues tout au long de 2021, annonce J&J.



