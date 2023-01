J&J : le bénéfice par action est de 6,73 $ en 2022

Le groupe annonce une baisse de 4,4 % du chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2022 à 23,7 milliards de dollars, principalement due à des taux de change défavorables et à une baisse des ventes du vaccin COVID-19 par rapport à l'année précédente. La croissance opérationnelle hors Vaccin COVID-19 est de 4,6%.



Le bénéfice par action (BPA) est de 1,33 $ au quatrième trimestre 2022, en baisse de 24,9%, et le BPA ajusté ressort à 2,35 $, en hausse de 10,3%.



La croissance du chiffre d'affaires annuel s'inscrit à 1,3 % à 94,9 milliards de dollars, principalement grâce à une bonne gestion commerciale, partiellement compensée par des taux de change défavorables. La croissance opérationnelle est de 6,1%.



Le bénéfice par action (BPA) s'inscrit à 6,73 $ en 2022, en baisse de 13,8%, et le BPA ajusté est de 10,15 $, en hausse de 3,6%.



La société prévoit pour 2023 une croissance du chiffre d'affaires opérationnel ajusté, hors vaccin COVID-19, de 4,0% et un BPA opérationnel ajusté de 10,50 $, reflétant une croissance de 3,5%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.