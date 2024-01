Johnson & Johnson figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de soins. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits pharmaceutiques (55,4%) : médicaments destinés au traitement des maladies cardio-vasculaires, oncologiques, infectieuses, gastro-intestinales, immunitaires, neurologiques, dermatologiques, etc. ; - produits et équipements médicaux (28,9%) : systèmes de diagnostic, produits orthopédiques et gynécologiques, matériel chirurgical, etc. destinés aux professionnels de la santé ; - produits de grande consommation (15,7%) : médicaments OTC (marques Tylenol, Sudafed, Benadryl, Zyrtec, Motrin, Nicorette, etc.), produits de santé et de beauté (Aveeno, Clean & Clear, Dr. CI:Labo, Neutrogena et OGX), de soins pour bébés (Johnson's et Aveeno Baby), de soins bucco-dentaires (Listerine), d'hygiène féminine (Stayfree and Carefree et o.b.), de soins des plaies (Band-Aid et Neosporin), etc. A fin 2022, Johnson & Johnson dispose de 89 sites de production implantés aux Etats-Unis (28), en Amérique du Nord (9), en Europe (27), en Afrique et Asie-Pacifique (25). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (51,2%), Europe (24,7%), Asie-Pacifique et Afrique (17,7%) et autres (6,4%).

Secteur Produits pharmaceutiques