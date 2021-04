J&J : FDA et CDC recommandent une 'pause' dans le vaccin

La FDA et le centre américain de prévention et de contrôle des maladies (CDC) ont annoncé mardi qu'ils avaient décidé de recommander une pause dans l'administration du vaccin contre le Covid de Johnson & Johnson, invoquant un principe de précaution.



Les deux organismes publics expliquent avoir recensé six cas de caillots sanguins rares et sévères aux Etats-Unis sur les plus de 6,8 millions de doses injectées à ce jour dans le pays.



Si les agences gouvernementales reconnaissent que la survenue de ces événements constitue un facteur 'extrêmement rare', le CDC a décidé de réunir demain son comité consultatif sur les pratiques d'immunisation (ACIP) afin d'examiner la question.



La FDA compte de son côté passer en revue les données dont elle dispose dans le cadre de son enquête sur les incidents qui ont été reportés.



En attendant les conclusions de ces travaux, les deux organismes conseillent aux professionnels de santé d'opérer une 'pause' dans l'administration du vaccin.



L'action J&J était attendue en baisse de plus de 2% mardi à la Bourse de New York après la diffusion de ces informations.



