J&J : arrêt des soumissions réglementaires de l'essai ACIS

Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui l'arrêt des soumissions réglementaires réalisées dans le cadre d'une étude de phase III (ACIS) évaluant l'association d'Erleada (apalutamide) et de Zytiga (acétate d'abiratérone) plus prednisone.



J&J indique que ce traitement d'association, destiné à soigner certains cancers de la prostate, n'a pas montré de bénéfice significatif par rapport au Zytiga plus prednisone.



Toutefois, l'étude a également généré 'des résultats et des connaissances scientifiques précieux'qui nécessiteront 'une enquête plus approfondie', assure Kiran Patel, vice-président en charge du développement clinique / tumeurs solides, chez Janssen Research & Development.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.