J&J : de nouvelles collaborations contre la tuberculose

Dans le cadre de la Journée mondiale de la tuberculose, le 24 mars, Johnson & Johnson a annoncé aujourd'hui une série de nouvelles collaborations dans le but de fournir des soins aux millions de personnes non-diagnostiquées et vivant avec la tuberculose.



J&J annonce notamment une nouvelle collaboration avec le Fonds mondial (Global Fund) en Indonésie et aux Philippines qui vise à comprendre pourquoi il peut être difficile d'identifier les patients atteints de tuberculose pharmaco-résistante (DR-TB).



Le laboratoire annonce également de nouveaux engagements de la part de fournisseurs, notamment Covance by Labcorp, IQVIA, PRA Health Sciences, Recipharm et VVF South Africa qui ont rejoint l'initiative Ending Workplace TB.



Cet lutte contre la tuberculose s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations Unies qui visent à éradiquer la maladie à l'horizon 2030. J&J travaille déjà de près avec l'USAID, PATH (notamment au Vietnam) et Aquity Innovations (notamment en Afrique du Sud) pour relever ce défi.



On estime à 32 000 le nombre d'enfants atteints de DR-TB chaque année, mais moins de 1 000 de ces cas sont correctement signalés et traités, rappelle J&J.





