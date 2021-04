J&J : de nouvelles données publiées sur l'Uptravi

Une analyse portant sur les 500 premiers patients inscrits dans le registre SPHERE montre que 76% des patients traités avec de l'Uptravi (selexipag) pour l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) ont maintenu (56 %) ou réduit (20 %) leur risque de mortalité à un an, annonce J&J aujourd'hui.



SPHERE (SelexiPag: the usErs dRug rEgistry,) est un registre qui s'appuie sur deux méthodes d'observation et de description des caractéristiques cliniques, résultats et schémas posologiques observés chez les patients atteints d'HTAP traités par Uptravi.



'Les résultats de l'analyse SPHERE renforcent la nécessité pour les médecins de mener des évaluations de risques complètes et régulières et d'utiliser les outils disponibles tels que les calculateurs de risques pour s'assurer que les patients atteints d'HTAP atteignent leurs objectifs de traitement', a déclaré Nick Kim, chercheur principal et professeur de médecine à l'Université de Californie, à San Diego.



Ces résultats ont été publiés dans le numéro d'avril du Journal of Heart and Lung Transplantation (JHLT).





