J&J : rappel de lots de crème solaire contenant du benzène

Johnson & Johnson (J&J) annonce le rappel de cinq lots de protections solaires des marques Neutrogena et Aveeno après avoir détecté la présence de benzène dans des échantillons.



Les produits concernés sont les écrans solaires en aérosol Neutrogena Beach Defense, Neutrogena Cool Dry Sport, Neutrogena Invisible Daily, Neutrogena Ultra Sheer, et Aveeno Protect + Refresh.



Substance classée comme cancérogène pour les humaines, le benzène peut être absorbé par inhalation, à travers la peau et par voie orale, souligne J&J.



'Aux niveaux détectés dans nos produits, l'exposition quotidienne au benzène ne devrait pas avoir de conséquences néfastes sur la santé. Par prudence, nous rappelons tous ces lots spécifiques de produits solaires en aérosol ', explique le laboratoire.



J&J assure que le benzène n'est pas un ingrédient de ses produits de protection solaire et étudie actuellement la cause de sa présence. Les clients sont invités à jeter les produits en question et à prendre contact avec le service clients.





