J&J : réponse immunitaire 8 mois après la vaccination Covid

J&J annonce que son vaccin mono-dose contre la Covid génère une réponse immunitaire (anticorps) et cellulaire (cellules T) jusqu'à huit mois après la vaccination. Le laboratoire s'appuie sur les résultats intermédiaires d'une étude de phase 1/2a publié dans New England Journal of Medicine.



Par ailleurs, les résultats indiquent que ce double mécanisme a également été observé avec le variant Delta (B.1.617.2) mais aussi les variants Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.1), Epsilon (B.1.429) et Kappa (B.1.617.1), ainsi que la souche d'origine.



La somme totale des données récentes confirme donc la capacité du vaccin à générer plusieurs composants de réponses immunitaires, indique le laboratoire.





