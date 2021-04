J&J : retarde le déploiement de son vaccin Covid en Europe

Johnson & Johnson (J&J) annonce avoir pris la décision de retarder de manière proactive le déploiement de son vaccin contre la Covid-19 en Europe, après s'être entretenu avec les autorités sanitaires européennes.



Plus tôt dans la journée, le CDC (Centers for Disease Control) et la FDA (Food and Drug Administration) des Etats-Unis ont recommandé une pause dans l'utilisation du vaccin à la suite de doute quant à sa sécurité.



En effet, sur 6,8 millions de doses administrées aux Etats-Unis, six cas de caillots sanguins associés à une faible densité plaquettaire ont attiré l'attention du CDC, entrainant l'arrêt provisoire de la vaccination dans le pays.



Le laboratoire rappelle que la sécurité et le bien-être des personnes qui utilisent ses produits sont sa priorité absolue.



'Nous travaillons en étroite collaboration avec des experts médicaux et des autorités sanitaires', précise J&J, assurant qu'il communiquera de manière transparente en direction des professionnels de la santé et du public.



