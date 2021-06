J&J : sollicite deux indications pédiatriques pour Xarelto

Les compagnies pharmaceutiques Janssen, de Johnson et Johnson, annoncent aujourd'hui avoir soumis une demande de nouveau médicament (NDA) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis pour l'utilisation du Xarelto (rivaroxaban) chez les enfants.



Il s'agirait de traiter la thromboembolie veineuse chez les patients nourrissons et jusqu'à 18 ans, et de permettre la thromboprophylaxie (prévention des caillots sanguins) chez les patients âgés de 2 ans et plus, atteints d'une cardiopathie congénitale qui ont subi une intervention de Fontan.



'Le dépôt de cette demande est une étape importante pour aider à réduire le fardeau des caillots sanguins et fournir aux médecins des options de dosage optimales en fonction du poids corporel chez les patients pédiatriques', a déclaré James List, responsable mondial du domaine thérapeutique Cardiovasculaire et métabolisme chez Janssen Research & Development.



' L'annonce d'aujourd'hui est l'aboutissement d'années d'engagement à comprendre le profil d'innocuité et d'efficacité de Xarelto chez les patients de tous âges', a-t-il ajouté.





