J&J : une étude confirme le potentiel du Xarelto

Les sociétés pharmaceutiques Janssen, de Johnson & Johnson, ont présenté aujourd'hui de nouvelles données issues d'une étude phase III montrant que la prise de Xarelto (rivaroxaban) en association avec de l'aspirine réduisait systématiquement les événements vasculaires sévères chez les patients atteints de maladie de l'artère périphérique (MAP) après revascularisation des membres inférieurs (LER), par rapport à l'aspirine seule.



'Avec ces nouvelles données, nous avons maintenant une image complète du potentiel de Xarelto dans le traitement des patients à différents stades de la MAP - chronique, symptomatique, jusqu'à ceux nécessitant une revascularisation et même au-delà', indique James List, responsable du secteur 'Cardiovascular & Metabolism' chez Janssen R&D.



La MAP est une affection circulatoire chronique qui provoque un rétrécissement des vaisseaux sanguins, réduisant ainsi le flux sanguin vers les membres, le plus souvent les jambes. On estime que 20 millions d'Américains vivent avec la MAP, mais que seulement 8,5 millions sont actuellement diagnostiqués, précise J&J.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.