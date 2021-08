J&J : résultats encourageants pour le Rybrevanttm

Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont présenté aujourd'hui les données préliminaires d'une étude de phase 1 évaluant le Rybrevanttm (amivantamab-vmjw) pour le traitement des patients atteints de certains cancers du poumon non à petites cellules (NSCLC) dans lesquels une mutationentraîne lesautde l'exon 14de latransition mésenchymateuse-épithéliale(METex14).



Les données initiales ont montré que le Rybrevanttm déclenchait une activité antitumorale chez les patients porteurs des mutations METex14 et un profil de sécurité cohérent.



Ces résultats seront présentés lors de la conférence mondiale 2021 sur le cancer du poumon (WCLC) de l'Association internationale virtuelle pour l'étude du cancer du poumon (IASLC) qui se tiendra du 8 au 14 septembre à Denver (Colorado).



'Nous sommes impatients de partager ces derniers résultats pour l'amivantamab qui suggèrent que son nouveau mécanisme d'action peut être bénéfique pour les personnes vivant avec ce type de cancer du poumon', a déclaré Alexander Spira, directeur du Virginia Cancer Specialists Research Institute et chercheur principal de l'étude.





