J&J : résultats positifs du vaccin expérimental contre le VRS

Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé samedi 2 octobre que leur candidat vaccin expérimental contre le virus respiratoire syncytial (VRS) pressentait une efficacité vaccinale de 80 % chez les adultes de 65 ans et plus, dans le cadre d'une étude de phase 2b.



Ces résultats ont été qualifiés comme 'très encourageants' par Penny Heaton, à la tête de la recherche thérapeutique mondiale chez Janssen Research & Développement.



'Comme les personnes âgées courent un risque élevé de développer une maladie grave et potentiellement mortelle due au VRS, il existe un besoin urgent d'un vaccin pour prévenir la morbidité et la mortalité importantes causées par le virus', précise-t-elle.



A la suite de ces résultats, le laboratoire annonce le lancement d'une étude de phase 3 visant à évaluer l'efficacité, l'innocuité et l'immunogénicité du vaccin expérimental.



