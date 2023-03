J&J : résultats positifs pour Tremfya contre le psoriasis

Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui que de nouvelles données montraient que l'initiation de Tremfya (guselkumab) chez les patients souffrant de psoriasis en plaques modéré à sévère (PsO) entraînait une plus grande persistance du traitement par rapport au secukinumab ou à l'ixekizumab.



Par ailleurs, une analyse post-hoc des résultats d'un essai de phase III montre que Tremfya a démontré 'une efficacité clinique durable, un soulagement des démangeaisons et des améliorations de la qualité de vie chez les patients atteints de PsO du cuir chevelu'.



'Ces résultats indiquent potentiellement que Tremfya est associé à un meilleur contrôle à long terme des symptômes associés au PsO par rapport au secukinumab et à l'ixekizumab, que les patients soient bio-naïfs ou bio-expérimentés', a déclaré Steven Feldman, dermatologue à la Wake Forest University School of Medicine.



Selon lui, ces informations essentielles aideront à prendre de meilleures décisions de traitement pour les patients atteints de PsO.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.