J&J : saisit l'EMA pour pouvoir proposer son vaccin Covid

Johnson & Johnson (J&J) a annoncé que Janssen-Cilag International NV (société du groupe J&J), a sollicité l'Agence européenne des médicaments (EMA) afin d'obtenir la mise sur le marché conditionnelle (cMAA) du candidat-vaccin à dose unique de Janssen pour la Covid-19.



'La soumission d'aujourd'hui est un pas en avant important pour garantir à l'Union européenne une autre option pour aider à réduire l'impact de la pandémie en Europe et dans le monde', a déclaré Paul Stoffels, vice-président du comité exécutif et directeur scientifique de Johnson & Johnson.



'Nous sommes prêts à commencer à distribuer notre vaccin au sein de l'Union européenne au deuxième trimestre 2021', a-t-il ajouté.



J&J précise que le vaccin expérimental peut être conservé jusqu'à trois mois dans la plupart des réfrigérateurs standards à des températures de 2 à 8°C.





