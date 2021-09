J&J : thromboembolie veineuse, l'EMA reste vigilante

L'Agence européenne du médicament (EMA) annonce que son comité de sécurité et de pharmacovigilance (PRAC) examine actuellement les données sur les cas de thromboembolie veineuse (caillots sanguins dans les veines) avec le vaccin COVID-19 Janssen de Johnson & Johnson.



Cette étude est réalisée dans le cadre de la surveillance étroite et continue de la sécurité des vaccins COVID-19. En effet, lors des premières études cliniques réalisées sur le vaccin de J&J, la thromboembolie veineuse avait présenté une occurrence plus élevée dans le groupe de vaccinés que dans le groupe placebo, rappelle l'EMA.



Le PRAC évaluera par ailleurs des données supplémentaires provenant de deux grands essais cliniques, afin d'évaluer plus avant si la maladie est liée au vaccin.



L'EMA précise bien que la thromboembolie veineuse ne doit pas être confondue avec la thrombose avec syndrome de thrombocytopénie (STT), c'est-à-dire des caillots sanguins accompagnés d'un faible nombre de plaquettes sanguines, un effet secondaire très rare du vaccin.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.