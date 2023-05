J&J : va présenter de nombreuses données mises à jour

Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont fait savoir qu'elles présenteront de nombreux résumés à l'occasion des réunions de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) et de l'Association européenne d'hématologie (EHA).



Ainsi plus de 15 présentations orales et plus de 20 études initiées par des chercheurs mettront en avant les nouvelles données et mises à jour sur le myélome multiple, les tumeurs malignes à cellules B, le cancer du poumon, le cancer de la prostate et le cancer de la vessie dans l'ensemble du portefeuille Janssen.



' Nous sommes ravis de présenter la profondeur et l'étendue de notre portefeuille et de notre pipeline d'oncologie à l'ASCO et à l'EHA cette année ', a déclaré Peter Lebowitz, à la tête de la recherche thérapeutique mondiale en oncologie chez Janssen Research & Development.



'Ce genre de réunion offre également une occasion bienvenue de se connecter avec la communauté plus large de chercheurs, de patients et de défenseurs de l'oncologie dévoués, de travailler ensemble pour nous orienter vers un avenir fait d'innovations continues', a déclaré Tyrone Brewer, président de la division oncologie aux USA, chez Janssen Biotech.



