JOHNSON & JOHNSON: les ventes de vaccins ont rapporté 100 millions de dollars sur le trimestre

Johnson & Johnson a publié aujourd'hui un bénéfice de 6,2 milliards de dollars au premier trimestre 2021, soit 2,32 dollars par action, après 5,8 milliards, ou 2,17 dollars par action, un an plus tôt. Le BPA ajusté ressort quant à lui à 2,59 dollars, en hausse de 12,6%, alors que le consensus FactSet attendait 2,34 dollars. Le chiffre d'affaires du laboratoire pharmaceutique a progressé quant à lui de 7,9% à 22,32 milliards de dollars, pour un consensus de 21,98 milliards, aidé notamment par les ventes de vaccins qui ont généré 100 millions de dollars sur le trimestre.



Fort de ces résultats, J&J a resserré ses objectifs pour 2021, avec un BPA ajusté désormais attendu entre 9,42 et 9,57 dollars (contre de 9,4 à 9,6 dollars précédemment), et a relevé son dividende trimestriel de 5% pour le porter à 1,01 dollar par action.