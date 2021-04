JOHNSON & JOHNSON : le vaccin de nouveau injectable aux Etats-Unis

Vendredi dernier, les CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ont décidé de mettre fin à la pause qui avait été recommandée sur l'utilisation du vaccin de Johnson & Johnson. La FDA, de son côté, a révisé son autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin pour inclure un nouvel avertissement sur le risque "plausible" de caillots sanguins rares mais graves chez les femmes adultes de moins de 50 ans. 15 cas de thromboses rares mais graves ont été signalés chez des personnes qui avaient reçu le vaccin J&J aux Etats-Unis.



Tous concernent des femmes dont 3 sont décédées et 7 hospitalisées (dont 4 dans des USI - unités de soins intensifs). D'autres cas possibles sont actuellement en cours d'examen, et certains pourraient concerner des hommes.



En Europe, l'EMA a déclaré sans surprise qu'elle maintenait sa confiance dans le vaccin de J&J, mais elle a laissé aux États membres de l'UE le choix des modalités d'administration du produit.