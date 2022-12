Johnson & Johnson annonce de nouveaux résultats de suivi sur quatre ans

Johnson & Johnson a annoncé de nouveaux résultats de suivi à quatre ans de l'étude de phase 3 GLOW (Abstract #93), qui ont montré que le traitement expérimental à durée fixe par IMBRUVICA® + venetoclax (I+V) réduisait le risque de progression ou de décès de 79 % chez les patients âgés et/ou inaptes atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) non traitée précédemment, par rapport aux patients traités par chimio-immunothérapie. Ces résultats ont été mis en évidence dans une présentation orale lors de la réunion annuelle 2022 de l'American Society of Hematology (ASH). La LLC est la forme de leucémie la plus courante chez les adultes aux États-Unis et est actuellement incurable.2 Bien que le paysage thérapeutique ait considérablement évolué depuis l'émergence des agents ciblés, il existe toujours un besoin non satisfait important pour de nouvelles options thérapeutiques, notamment des régimes à durée fixe.

Dans l'étude, le traitement I+V à durée fixe a montré une efficacité robuste chez les adultes plus âgés et/ou inaptes atteints de LLC non traitée précédemment, avec un bénéfice supérieur et durable en termes de survie sans progression (SSP) avec quatre ans de suivi. 75 % des patients traités par l'association étaient en vie et sans progression à 3,5 ans.1 I+V a également démontré un avantage en termes de SG par rapport au chlorambucil plus obinutuzumab (Clb+O) lors de ce dernier suivi de l'étude.1 Des analyses exploratoires ont montré que les taux de SSP après traitement étaient plus élevés pour I+V (n=106) que pour Clb+O (n=105), indépendamment du statut de la maladie résiduelle minimale (MRD) après traitement. En plus des résultats de l'étude GLOW, les données de l'étude de phase 2 CAPTIVATE de la cohorte MRD (PCYC-1142) (Abstract #92), qui utilisait le même schéma I+V pour les 15 premiers cycles que dans l'étude GLOW, ont également été présentées lors d'une session orale à l'ASH.3 Après les 15 premiers cycles, les patients dont l'uMRD a été confirmée (n=86) ont été randomisés pour recevoir IMBRUVICA® ou un placebo.3 La survie sans maladie à trois ans après la randomisation était de 93 % pour IMBRUVICA® et de 85 % pour le placebo.

Les taux de SSP à quatre ans du début du traitement étaient de 95 % et 88 %, respectivement, et les taux de SG étaient de 98 % et 100 %. Au cours de la période de trois ans suivant la randomisation, aucun nouvel événement de fibrillation auriculaire n'est survenu dans le groupe placebo, et aucun nouvel événement d'hémorragie de grade trois ou plus n'est survenu dans les deux groupes. Les incidences d'hypertension, d'arthralgie, de neutropénie et de diarrhée étaient généralement peu fréquentes dans le groupe placebo au cours de cette période.

Aucun décès n'est survenu dans l'un ou l'autre bras au cours des 12 derniers mois de suivi. L'étude GLOW (NCT03462719) est un essai de phase 3 randomisé, ouvert, qui a évalué l'efficacité et la sécurité de l'I+V de première ligne, à durée fixe, par rapport à la Clb+O chez les patients âgés (=65 ans) atteints de LLC/SLL, ou les patients âgés de 18 à 64 ans avec un score CIRS (cumulative illness rating scale) supérieur à six ou une clairance de la créatinine inférieure à 70 ml/min, qui présentaient une maladie active nécessitant un traitement selon les critères de l'International Workshop on CLL (iwCLL)4. Les patients présentant une del(17p) ou des mutations TP53 connues ont été exclus.4 Il y avait 211 patients assignés au hasard dans un rapport 1:1 pour recevoir soit I+V (n=106) et ou Clb+O (n=105) et l'âge médian était de 71 ans. Les patients assignés à I+V ont reçu un traitement de 15 cycles (1 cycle est de 28 jours), commençant par trois cycles de monothérapie IMBRUVICA® suivis de l'association I+V pendant 12 cycles.4 Les patients assignés à Clb+O ont été traités pendant six cycles.