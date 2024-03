Johnson & Johnson a annoncé les premiers résultats de FRONTIER 2, l'extension à long terme de l'essai clinique de phase 2b FRONTIER 1 évaluant JNJ-2113, le premier et le seul peptide oral ciblé expérimental conçu pour bloquer le récepteur de l'IL-23 (Abstract #S026). L'IL-23 joue un rôle essentiel dans l'activation pathogène des lymphocytes T dans le psoriasis en plaques modéré à sévère (PsO) et sous-tend la réponse inflammatoire dans le PsO et d'autres maladies dermatologiques, rhumatologiques et gastro-entérologiques médiées par l'IL-23. Dans FRONTIER 2, JNJ-2113 a maintenu des taux élevés de clairance cutanée pendant 52 semaines chez des adultes atteints de PsO en plaques modéré à sévère.

Dans les cinq groupes de traitement par JNJ-2113, les taux de réponse, mesurés par l'indice de surface et de sévérité du psoriasis (PASI), se sont maintenus de la semaine 16 à la semaine 52, la réponse PASI 75 la plus élevée ayant été observée dans le groupe recevant 100 mg deux fois par jour (78,6 à 16 semaines et 76,2 % à 52 semaines). Comme pour le critère d'évaluation principal, les réponses ont été maintenues jusqu'à la semaine 52 dans les cinq groupes de traitement par JNJ-2 113 pour les principaux critères d'évaluation secondaires : PASI 90 (59,5 à 16 semaines et 64,3 % à 52 semaines), PASI 100 (40,5 % à 16 semaines et 40,5 % à 52 semaines), Investigator's Global Assessment (IGA)c 0/1 (64,3 % à 16 semaines et 73,8 % à 52 semaines) et IGA 0 (45,2 % à 16 semaines et 42,9 % à 52 semaines). L'innocuité de l'étude de prolongation à long terme FRONTIER 2 (de la semaine 16 à la semaine 52) s'est révélée conforme à celle de FRONTIER 1. Dans le groupe de traitement JNJ-2113, 58,6 % des patients ont présenté des effets indésirables (EI), sans qu'il y ait de preuve d'une augmentation dose-dépendante des EI, y compris des troubles gastro-intestinaux.

Les EI les plus fréquemment signalés étaient la rhinopharyngite (18,1 %), l'infection des voies respiratoires supérieures (9,7 %) et le COVID-19 (5,3 %)1. Les EI graves étaient peu fréquents, survenant chez 4 % de l'ensemble des patients traités par JNJ-2113 jusqu'à la semaine 52, et tous les EI graves ont été considérés comme n'étant pas liés au traitement de l'étude. Dans l'étude FRONTIER2, les patients qui avaient reçu JNJ-2113 dans FRONTIER 1 au cours des 16 premières semaines ont continué à suivre le même schéma posologique que celui qu'ils avaient reçu dans la première partie de l'étude. Les patients qui faisaient initialement partie du groupe placebo ont reçu 100 mg de JNJ-2113 une fois par jour dans le cadre de l'étude FRONTIER 2. Les données de l'étude de phase 2b FRONTIER 1 évaluant JNJ-2113 chez des adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère ont été récemment publiées dans The New England Journal of Medicine.

Le programme de développement clinique pivot de phase 3 ICONIC est actuellement en cours pour évaluer la sécurité et l'efficacité de JNJ-2113 chez l'adulte atteint de psoriasis en plaques modéré à sévère, y compris les études ICONIC-LEADe et IONIC-TOTAL - conformément à l'accord de licence et de collaboration entre Protagonist Therapeutics Inc. et Janssen Biotech Inc. D'autres études de phase 3 du programme de développement ont été lancées, notamment ICONIC-ADVANCE 1 et ICONIC-ADVANCE 2, qui évalueront la sécurité et l'efficacité de JNJ-2113 par rapport au placebo et au deucravacitinib. Les résultats des essais cliniques FRONTIER 1 et FRONTIER 2 suggèrent le potentiel du JNJ-2113 dans le spectre d'autres maladies médiées par l'IL-23. En conséquence, J&J a lancé l'étude de phase 2b ANTHEM-UC pour évaluer la sécurité et l'efficacité de JNJ-2113 par rapport à un placebo chez des participants atteints de colite ulcéreuse modérément à sévèrement active.