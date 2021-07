Johnson & Johnson : vaccin efficace contre le variant Delta

Johnson & Johnson a assuré jeudi que son vaccin contre le Covid-19 se montrait efficace contre le variant Delta, même huit mois après l'inoculation du produit.



Selon des données provisoires de phase III transmises aujourd'hui au site scientifique bioRxiv, ce vaccin à dose unique s'est révélé encore plus efficace pour neutraliser la mutation Delta que le variant Beta (B.1.351) apparu en Afrique du Sud, et pour lequel J&J revendiquait déjà un taux d'efficacité élevé.



Lors de ces essais cliniques, le vaccin s'est montré efficace à 85% dans la prévention des formes graves de la maladie et protégé les patients contre d'éventuelles hospitalisations et des risques de décès.



J&J rappelle que son vaccin s'est révélé efficace dans toutes les régions où il a été administré, y compris en Afrique du Sud ou au Brésil, où des variants particulièrement contagieux sont apparus ces derniers mois.



