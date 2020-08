Johnson & Johnson rachète Momenta pour 6,5 milliards de dollars

New York (awp/afp) - Le groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson (J&J) a annoncé mercredi qu'il allait racheter la société spécialisée dans les maladies auto-immunes Momenta pour 6,5 milliards de dollars en espèces.

Cette opération permet au laboratoire de compléter son portefeuille de traitements sur ce secteur de maladies dues à un dérèglement du système immunitaire qui se met à attaquer l'organisme qu'il doit normalement protéger.

L'opération prévoit l'acquisition d'ici la fin de l'année de Momenta, basé à Cambridge dans le Massachussetts, au prix de 52,50 dollars par action, soit 79% de plus que le prix de clôture de mardi.

Dans les échanges de pré-séance à la Bourse de New York, le titre de Momenta s'envolait d'environ 70% vers 12H40 GMT. Celui de Johnson & Johnson de 0,27%.

La transaction inclut les droits sur le nipocalimab (M281), un anticorps qui peut potentiellement apporter des solutions pour certaines maladies liées à des troubles foeto-maternels, des troubles neuro-inflammatoires, à la rhumatologie, à la dermatologie et aux troubles hématologiques auto-immunes.

J&J espère pouvoir utiliser le nipocalimab pour plusieurs indications dont les ventes pourraient dépasser un milliard de dollars par an.

Cet anticorps a récemment reçu le feu vert de l'autorité américaine de la santé pour la prévention de la maladie hémolytique du nouveau-né.

Selon J&J, environ 2,5% de la population mondiale, soit environ 195 millions de personnes, souffre d'une forme de maladie auto-immune.

Ces affections "sont souvent graves et les patients sont mal desservis par les options actuelles de traitement", a commenté Jennifer Taubert, responsable des produits pharmaceutiques chez J&J, citée dans le communiqué.

La transaction permet, selon elle, de combiner les ressources de J&J en matière de recherche et développement, de commercialisation et de chaîne d'approvisionnement avec les talents, les médicaments en cours de développement et l'expertise de Momenta sur le secteur des maladies auto-immunes.

afp/rp