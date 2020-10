Johnson & Johnson: résultats meilleurs que prévu au 3e trimestre

Washington (awp/afp) - Le groupe pharmaceutique et de produits d'hygiène américain Johnson & Johnson a réalisé des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre.

Le groupe a dégagé un résultat net de 3,5 milliards de dollars (3,2 milliards de francs suisses) ou 1,33 dollar par action contre 1,7 milliard ou 66 cents par action au troisième trimestre 2019, selon des résultats publiés mardi.

Le bénéfice ajusté par action, qui fait l'objet des prévisions des analystes, s'est établi à 2,20 dollars alors que les prévisions médianes comptaient sur 1,98 dollar.

Malgré ces résultats, en raison du retard annoncé dans les essais cliniques sur le vaccin contre le coronavirus, le titre perdait 1,71% dans les échanges de pré-marchés à Wall Street.

Le groupe a annoncé avant la publication de ses résultats la suspension de son essai clinique d'un vaccin contre le Covid-19, l'un des participants étant tombé malade.

Des événements indésirables graves sont "une composante attendue de toute étude clinique, spécialement les études d'ampleur", a indiqué Johnson & Johnson.

Les protocoles en vigueur dans la compagnie prévoient la suspension d'une étude afin de déterminer si l'événement indésirable grave est lié au médicament évalué et s'il est possible de reprendre l'essai.

Pour le troisième trimestre, le chiffre d'affaires a atteint 21,08 milliards de dollars, en hausse de 1,7%. Les ventes à l'international, soit 9,9 milliards, ont légèrement avancé de 0,6% tandis que celles sur le territoire américain (11,1 milliards) ont grimpé de 2,7%.

La croissance du chiffre d'affaires a été tirée par la division produits pharmaceutiques, en hausse de 5% et pesant 11,3 milliards de dollars.

L'activité appareillage médical en revanche a reculé de 3,6%, affectée par l'épidémie de Covid-19 qui a notamment conduit les hôpitaux dans le monde entier à remettre à plus tard de nombreuses interventions chirurgicales, orthopédiques ou ophtalmiques, précise le groupe dans un communiqué.

Johnson & Johnson a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, avec un chiffre d'affaires prévu entre 81,2 et 82 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action entre 7,95 et 8,05 dollars. Ses prévisions de résultat ajusté se situent entre 7,75 et 7,95 dollars.

afp/jh