Johnson & Johnson veut lancer en Bourse ses produits grand public

New York (awp/afp) - Le géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson (J&J) a annoncé lundi qu'il voulait lancer à Wall Street sa branche de produits d'hygiène, de beauté et de médicaments sans ordonnance à un prix la valorisant entre 37 et 43 milliards de dollars (entre 33 et 38 milliards de francs suisses).

L'entreprise avait annoncé fin 2021 vouloir séparer cette entité, qui inclut les comprimés pour maux de tête Tylenol, les pansements Band-Aid et les crèmes Neutrogena, du reste de ses opérations.

Elle a indiqué lundi vouloir mettre sur le marché, à une date encore indéterminée, 151,2 millions d'actions de la nouvelle société, baptisée Kenvue, à un prix compris entre 20 et 23 dollars l'unité.

Cela permettrait à l'entreprise de lever entre 3 et 3,5 milliards de dollars à cette occasion.

Cette opération est annoncée au moment où, après une année compliquée pour les introductions en Bourse en raison de la montée des taux, de la baisse des marchés et des incertitudes économique, les arrivées à Wall Street redémarrent timidement.

Kenvue serait échangé sur le New York Stock Exchange sous le symbole KVUE.

Après sa finalisation, Johnson & Johnson posséderait encore environ 92% de Kenvue, 91% si une option de surallocation est utilisée.

afp/ck