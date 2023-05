Plus grosse entrée en Bourse de l'année, Kenvue fait de premiers pas réussis à

Wall Street

New York (awp/afp) - Le géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson (J&J) a lancé jeudi à Wall Street sa filiale de produits d'hygiène et de beauté, baptisée Kenvue, réalisant la plus importante introduction sur le marché new-yorkais depuis 2021.

L'action Kenvue a été introduite au prix de 22 dollars, ce qui correspond à une valorisation supérieure à 41 milliards de dollars. Un peu avant 17H00 GMT, le titre a connu ses premières variations. Vers 17H05, il bondissait de 17,05%.

Le début d'une première séance sert traditionnellement à bâtir un carnet d'ordres, avant de laisser les échanges intervenir en temps réel et influer sur le cours.

J&J a vendu 172,8 millions d'actions, a indiqué le groupe dans un communiqué. Cela lui permet de lever quelque 3,8 milliards de dollars.

Ces chiffres pourraient grimper puisque 26 millions d'actions supplémentaires seront offertes en option aux nouveaux actionnaires. J&J veut conserver, pour l'instant, le contrôle de 91% du capital, après l'éventuelle surallocation.

Kenvue, à elle seule, se place comme le leader mondial des produits de grande consommation liés à l'hygiène et à la santé, en prenant comme paramètre son chiffre d'affaires, affirme J&J.

La société regroupe les marques de produits de beauté Aveeno et Neutrogena, d'hygiène dentaire comme Listerine, les pansements Band-Aid mais aussi les médicaments sans ordonnance Tylenol (antidouleur) ou Zyrtec (antihistaminique).

Selon les statistiques de Renaissance Capital, l'introduction en Bourse (IPO) de Kenvue constitue "la plus importation opération depuis fin 2021" et va à elle seule doubler la levée d'argent intervenue depuis le début de 2023 sur le marché.

Il faut ainsi remonter à novembre 2021 et à l'IPO du constructeur de véhicules électriques Rivian pour trouver opération plus significative. Elle avait permis à la société de lever 11,9 milliards de dollars, ce qui valorisait le groupe 66,5 milliards de dollars.

vmt/tu/clc